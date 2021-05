Territori treu a concurs les obres de millora de l'accés a l'estació del Port del Comte

L'accés al Port del Comte, tallat per una esllavissada el 2018

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ja ha tret a concurs el projecte de la millora de la carretera d'accés a l'estació d'esquí del Port del Comte, que discorre des de l'LV-4241 a la zona del coll de Jou fins a la urbanització i l'estació d'esquí. Aquest vial també constitueix un accés a les poblacions de Guixers, Sant Llorenç de Morunys i la Coma i la Pedra.

El projecte de millora, amb un pressupost de prop d'1,3 milions d'euros, consistirà en la millora del ferm, la suavització de revolts, l'adequació dels elements de drenatge, així com de la senyalització, de les barreres de seguretat i de les proteccions per despreniments i allaus. A més, permetrà millorar les condicions de comoditat i seguretat en la conducció, tant de les persones residents com de les usuàries de l'estació d'esquí.