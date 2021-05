Un consell vetllarà per alinear l'oferta formativa amb el teixit empresarial

Els ajuntaments de Solsona i Cardona, el Consell Comarcal del Solsonès, Empresaris per al Solsonès i l'Associació d'Empresaris de Cardona, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, convoquen els agents educatius, econòmics i socials a una jornada virtual per constituir demà mateix el Consell de la Formació Professional del territori SolCar. La formació d'aquest consell serà la culminació d'un procés que ja va presentar-se a principis de març de l'any passat per dotar el Solsonès i Cardona d'una eina perquè tots els agents del territori treballin conjuntament en l'estructura d'una oferta formativa alineada amb les necessitats del teixit empresarial.

L'Agència de Desenvolupament Local treballa la formació professional com a eix estratègic per millorar tant la qualificació i l'ocupació de la població com la competitivitat de les empreses, amb la finalitat d'afavorir la permanència al territori de l'activitat econòmica i les persones, i la qualitat de vida. El disseny conjunt de l'oferta d'FP per part d'agents educatius, econòmics i socials ha de permetre reduir el desajust existent en el mercat de treball que ja es va exposar el març del 2020 amb una jornada organitzada per l'Adsolcar.

La jornada de demà començarà a les deu del matí amb una presentació a càrrec dels alcaldes de Solsona i Cardona, David Rodríguez i Ferran Estruch, respectivament; continuarà amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a través de les intervencions de Miquel Carrión, subdirector d'Ocupació Juvenil i Qualificació, i Àlex Lobaco, subdirector de Programes de Formació; i l'exposició de propostes del Departament d'Educació per part de Pilar Nus, subdirectora general d'Ordenació de Formació Professional inicial i ensenyaments de règim especial. En la part final de la jornada, la directora de l'Adlsolcar, Glòria Domínguez, explicarà l'estructura, el funcionament, l'objectiu i el pla d'acció per aquest any del Consell de la Formació Professional, i s'obrirà un torn obert de paraula abans de la cloenda.

Per participar en la jornada virtual cal inscriure's prèviament per rebre l'enllaç de la trobada.