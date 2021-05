Sant Llorenç vol potenciar els habitatges de primera residència

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys té la intenció de potenciar els habitatges de primera residència al municipi de la Vall de Lord i donar ús als habitatges buits que hi ha, sobretot, al casc antic del municipi.

«A part de la gent d'aquí que s'interessa per habitatges, hem vist que cada cop més gent vol venir a viure a Sant Llorenç de Morunys, especialment des del confinament. Això ha fet que es dispari la demanda d'habitatge però la percepció és que no n'hi ha molt disponible», assegura l'alcalde, Francesc Riu, a Regió7. Això fa que els lloguers a Sant Llorenç siguin més alts que, per exemple, els de Solsona dificultant que s'hi estableixin noves primeres residències.

Riu explica que volen reactivar el parc d'habitatges del municipi «sempre donant prioritat als que tenen la intenció de quedar-se», però també apunta que la principal preocupació és la manca d'habitatges més enllà de que es destini a primeres o segones residències.

El consistori ja treballa en aplicar noves polítiques d'habitatge a mig-llarg termini però ja han posat fil a l'agulla per trobar una solució a aquesta problemàtica. « Hem mirat el casc antic, que és on hi ha més habitatges buits i hem contactat amb els seus propietaris per saber si estarien disposats a llogar i en quines condicions», explica Riu. En aquest sentit, després d'aquestes converses ja s'han aconseguit llogar alguns d'aquests habitatges. A més, el batlle destaca que «els hi demanem que es pugui llogar de primera residència, però no podem fer res més que això perquè al final la decisió és seva».

En els darrers mesos el consistori també ha posat el focus en els pisos de temporada que no tenen el permís d'allotjament turístic i que, per tant, no compleixen la llei. En aquest sentit ja se n'han alliberat alguns.

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys disposa de la propietat d'una casa antiga que volen adequar per destinar-la en un habitatge de protecció oficial. A més, estan gestionant la compra d'una altra casa del municipi per donar-li la mateixa funció.