La covid obliga a ajornar la Fira de Sant Isidre de Solsona dues setmanes

La comissió organitzadora de la Fira de Sant Isidre de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona informen que, malgrat la previsió inicial de celebrar una edició reduïda de la Fira de Sant Isidre amb un format local els dies 15 i 16 de maig, la situació epidemiològica de la comarca, amb l'empitjorament dels indicadors les últimes setmanes, obliga a alterar el calendari del certamen i traslladar el certamen als dies 29 i 30 d'aquest mes.

Enguany s'ha treballat durant mesos per garantir la celebració de la fira multisectorial per excel·lència del Solsonès amb les màximes mesures de seguretat que exigeix la pandèmia. És per això que es va anunciar un format més modest per adaptar aquesta cita a la situació sanitària. Amb tot, l'organització i les institucions locals consideren necessari i de responsabilitat ajornar-ne la data i mantenir les previsions en funció de l'evolució epidemiològica a Solsona i comarca.

L'única cita organitzada en el marc de la fira que es manté el divendres 14 és el Bestiari Fest, iniciativa de Joventut Solsonina, que enguany programa un concert a càrrec de Ferran Palau a les vuit del vespre a la Sala Polivalent.