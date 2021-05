Quatre pobles de la Catalunya Central reben un ajut per guanyar habitants

Un total de 20 petits municipis catalans -quatre dels quals de la Catalunya Central- han estat seleccionats per acollir les proves pilot del nou Programa de mobilització d'habitatge en el món rural, impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat a través de la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori. L'objectiu del programa és facilitar que les persones i les famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals, a través de la rehabilitació d'habitatges en desús. De l'àmbit de Regió7 hi prendran part Josa i Tuixén, Vallcebre, Pinós i Riner.

Es tracta d'una proposta per a viure i treballar als municipis petits, molts dels quals viuen un context d'estancament però on, alhora, s'ha detectat un incipient moviment de nous residents. Aquests possibles nous veïns veuen limitades les seves opcions per l'existència d'habitatges buits que no estan en el mercat per manca de conservació. Alhora, els petits municipis tenen dificultats per afrontar intervencions de millora i conservació en les seves trames urbanes, el que limita l'atractiu per a possibles nous residents.

Mitjançant el nou programa, es vol contribuir a evitar la pèrdua de població i a incentivar la realització de projectes i actuacions estratègiques, sectorials i singulars innovadores que estimulin i reforcin l'accés a l'habitatge. El programa es desenvoluparà en dues fases. La primera són les proves pilot que es faran en una vintena de municipis i la segona, genèrica, que es convocarà el mes de juliol i a la qual es podran acollir la resta de municipis possibles beneficiaris dels ajuts.

Així, es donaran incentius per mobilitzar el parc d'habitatge buit existent, assessorant els ajuntaments i particulars i establint mesures fiscals i ajuts diversos per resoldre els esculls administratius, jurídics i de gestió.

Pinós i Riner són els dos municipis del Solsonès que es beneficiaran d'aquest Pla. En el cas de Pinós, a l'espera de saber si rebran un 75% o un 100% de l'import demanat, volen rehabilitar un total de quatre edificis, dos dels quals de propietat privada. Pel que fa a Riner, de moment el projecte contempla una única actuació.

El consistori de Pinós restaurarà l'antiga escola de Vallmanya, ara abandonada, a més de l'habitatge situat a l'edifici del Local Social. Per altra banda, dos propietaris privats també han signat el conveni per tal de rebre l'ajut i destinar els dos nous habitatges a lloguer. L'alcalde, Xavier Vilalta, celebra l'arribada de la subvenció que servirà per «repoblar Pinós» i destaca que tenen una base de dades amb 100 famílies interessades en residir al municipi.

Per altra banda, l'alcalde rinerenc, Joan Solà, també es va mostrar molt satisfet per poder adequar aquest edifici de Freixinet, on l'habitatge compartirà espai amb els vestidors de la pista poliesportiva.