L'habitatge i el transport poden dificultar l'èxit de la formació professional

La disponibilitat d'habitatge pels alumnes i la mala connexió amb transport públic que té el territori són els dos esculls principals que van destacar alguns dels agents educatius, empresarials i socials que van participar en la jornada de constitució virtual del Consell de la Formació Professional del Solsonès i Cardona que es va celebrar aquesta setmana.

El nou consell, que té l'objectiu d'alinear la formació professional que s'ofereix a Cardona i Solsonès amb les necessitats de les empreses del territori, va advertir de la necessitat de millorar en aquests dos aspectes que poden comprometre l'èxit de l'oferta formativa de la zona.

Pel que fa a l'habitatge, es va posar de manifest la manca d'oferta de places de residència per a estudiants així com la manca d'habitatges en règim de lloguer que hi ha al territori. També es va fer referència a les famílies que acullen alumnes, una iniciativa que compta amb poques famílies comparat amb altres territoris. Pel que fa a les places de residència, el director de l'Escola Arrels, Jaume Subirà, va obrir la porta a col·laborar amb el projecte de la creació d'una residència assegurant que «nosaltres sols no ho podem fer» i que pot esdevenir «una residència de tothom, no solament d'Arrels».

Pel que fa al transport, els agents educatius i els empresaris del territori on s'emmarca el consell també van traslladar la deficiència del transport públic pel que fa a les poques connexions que existeixen amb altres comarques.

Un pla d'acció per al 2021

De cara a aquest any, el Consell s'ha posat l'objectiu d'estructurar l'oferta formativa de formació professional de forma consensuada i partint de les necessitats de qualificació presents i futures del teixit empresarial per posteriorment presentar-la al Departament d'Educació i al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de cara a poder-la aplicar el més aviat possible.

Per complir-ho, s'ha establert un pla d'acció que passa per identificar les famílies professionals i els cicles que no donen resposta a les necessites de les empreses i aquelles que farien falta, i, al mateix temps, conèixer els requisits que fan falta per oferir nous cicles (instal·lacions, pressupost i inversió, possibles visites d'experiències, entre d'altres).

Properament s'acabarà de donar forma al reglament d'organització i funcionament del Consell per tramitar-ne la seva aprovació i formalitzar l'adhesió dels seus membres. A continuació, se'n constituirà la comissió tècnica, que es reunirà segons el pla de treball per presentar la seva proposta a les administracions competents.