Solsona repartirà 40.000 euros per a l'activitat econòmica

Activitats econòmiques i autònoms ja poden presentar la sol·licitud a l'Ajuntament de Solsona per acollir-se als ajuts anuals per a la promoció de l'ocupació i l'activitat empresarial. El termini s'allarga, com és habitual, fins al 30 de setembre. Aquestes subvencions posen una especial atenció a la inserció laboral de dones, persones majors de 45 anys, joves fins a 29 anys i aturats de llarga durada, entre d'altres, i en la sostenibilitat ambiental.

Dels 40.000 euros assignats, 12.000 es destinaran a la línia de nous negocis. En aquest cas, cal haver iniciat l'activitat entre l'octubre de l'any passat i el 30 de setembre d'enguany amb una inversió mínima de 4.000 euros. L'import màxim per beneficiari serà de 1.500 euros.

Una altra línia és per a la modernització d'activitats econòmiques existents, a la qual es destinaran 10.000 euros. Els establiments beneficiaris han de ser comerços i serveis a peu de carrer que hagin fet una inversió d'almenys 1.000 euros. L'ajut serà de 1.000 euros com a màxim.

Per acollir-se als ajuts per a la creació d'ocupació, amb què es repartiran 8.000 euros, es rebrà un import màxim de 1.800 euros per cada lloc de treball nou des de l'octubre passat. D'entrada, se subvencionarà amb 1.000 euros cada nova contractació, ajut que s'incrementa per a perfils concrets, com per exemple joves, dones, aturats de llarga durada o persones amb discapacitat, si és la primera contractació per la persona i si l'empresa té menys de 15 treballadors.

Es reserven 10.000 euros per a les persones treballadores autònomes. Aquests ajuts beneficiaran aquelles que s'hagin donat d'alta des de l'octubre de l'any passat fins al 65% de la quota d'autònoms del primer any amb un màxim de 1.200 euros.