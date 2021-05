Sol del Solsonès estrenarà el seu nou equipament les properes setmanes

L'associació Sol del Solsonès estrenarà les properes setmanes el seu projecte més ambiciós, la creació de la comunitat terapèutica per a drogodependents, Un Raig de Sol. Tot i això, l'estrena serà parcial perquè fins ara només s'ha realitzat la primera fase de les obres i, per tant, de moment, només funcionarà com a centre d'activitats diürn, sense pernoctació.

En l'equipament, situat a l'antic restaurant Font de Goters de Navès, s'hi oferirà suport molt enfocat a les famílies que conviuen o tenen al seu entorn persones que pateixen addiccions. Paral·lelament, l'associació treballa per aconseguir els fons necessaris per desenvolupar la segona fase de les obres, que ha de permetre que la comunitat terapèutica funcioni al 100%. En aquest sentit, han fet una crida a la població per ajudar a recaptar fons. «Demanem suport econòmic per poder continuar amb les obres. El projecte va començar el 2018, però la manca de recursos i la pandèmia han suposat un endarreriment considerable respecte al que teníem pensat», assegura Isabel Verdejo, coordinadora de l'entitat solsonina.

Un Raig de Sol tractarà persones que encara han de superar una addicció, mentre que actualment només treballa amb persones que ja han estat rehabilitades i es troben estables.

Actualment, l'associació Sol del Solsonès té 63 usuaris del club social per malalties mentals i addicions i 43 familiars als quals s'ofereixen recursos des de l'associació.