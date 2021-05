Solsona convoca una borsa de monitors per a les piscines municipals

L'Ajuntament de Solsona ha publicat la convocatòria d'una borsa de treball per a la contractació temporal de monitors per a les activitats multiesportives de l'estiu a les piscines municipals. Les persones que hi estiguin interessades tenen temps fins al dia 20 d'aquest mes per presentar la sol·licitud.

Els monitors tindran una jornada parcial de 21 hores la setmana, repartides de dilluns a divendres, els matins de les 9 a les 13 hores, a més d'una hora de programació setmanal –amb jornades ampliables per als serveis de canguratge, classes dirigides de tarda i altres actes. Les tasques consistiran a fer-se càrrec del grup assignat, executar les activitats fixades pel coordinador i vetllar pel material que s'utilitzi. La durada del contracte variarà en funció del volum d'infants inscrits a l'oferta multiesportiva.

Per participar en el procés selectiu cal tenir el títol de graduat en ESO o equivalent.