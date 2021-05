Els infants de Solsona coneixen les entranyes d'un dels grans orgues

La restauració de l'orgue de la Catedral de Solsona ha permès donar a conèixer les entranyes d'un dels grans orgues històrics de Catalunya, que data de l'any 1853. Aprofitant que l'instrument està desmuntat, l'Ajuntament de Solsona promou visites per donar-lo a conèixer a tots els alumnes de primària de la ciutat. La visita permet veure l'instrument per dins i gaudir d'uns minuts musicals en mans d'un organista. "És molt important que la ciutadania se'l senti seu i que no el vegi només com una peça litúrgica per acompanyar les misses", explica Jordi Xandri, organista i membre la comissió de restauració de l'orgue. La restauració de l'orgue ja encara la recta final però encara falten 70.000 euros per acabar-la de completar.

El secret és la caixa de distribució o càmera d'aire que hi ha a l'interior de l'orgue. És on entren en contacte totes les tecles i registres de la consola amb els tubs i les vàlvules corresponents. D'aquesta manera, el secret és el que permet o priva el pas de l'aire als tubs, segons si s'obren o es tanquen les vàlvules. Habitualment és un element amagat i, per tant, no es veu des de fora. Ara, però, amb motiu de la restauració de l'orgue de Solsona, el secret ha quedat a la vista i és un dels elements que es mostren durant la visita.

Les regidories d'Educació i Cultura de l'Ajuntament de Solsona han organitzat una vuitantena de visites per donar a conèixer l'instrument entre els alumnes de primària de la ciutat. L'activitat està dirigida per guies de Solsona Experience, que descobreixen als infants les entranyes de l'instrument. "Fem unes visites de menys d'una hora perquè no sigui pesat per ells i ensenyem des del moble fins a parts interiors com els tubs o les manxes", explica Albert Colell, un dels guies.

Una de les coses que més sorprèn als infants és la gran quantitat de tubs que hi ha –més de 3.000- i les diferents mides que tenen. "Estem en un moment perfecte per fer visites perquè podem veure peces que normalment no són visibles com els secrets, ja que, un cop es munten els tubs, ja no es tornen a veure mai més", relata. També constata la sorpresa que tenen els infants en veure els tubs i és que, segons diu, "n'hi ha que poden fer més de cinc metres de llarg i això permet fer-se una idea de la complexitat de l'instrument".



Apropar l'orgue a la ciutadania

Aquestes no són les primeres visites que es fan a l'orgue de Solsona. L'estiu passat, amb motiu de la Festa Major, ja es van organitzar un seguit de visites guiades per conèixer el projecte de restauració de l'instrument que presideix el lateral de la nau de la Catedral de Solsona. Un dels membres de la comissió de restauració de l'orgue, Jordi Xandri, explica que "és molt important que la gent se'l senti seu i no el vegi només com una peça litúrgica. L'orgue és una peça molt important per a la cultura i és un instrument per fer tot tipus de música, no necessàriament religiosa".

Fa prop d'un any i mig que va arrencar el projecte per tal de recaptar els 671.000 euros necessaris per restaurar l'esquelet de l'orgue de Solsona, que consta de 3.165 tubs i 46 registres. L'instrument es trobava molt desgastat i en avançat estat de deteriorament. Es tractava de l'únic orgue d'escola catalana pendent de restaurar a Catalunya. A hores d'ara, només falten 70.000 euros per poder completar la restauració global i, per això, des de la comissió fan una crida a empreses, entitats i particulars per poder recollir els diners. Calculen que, si els aconsegueixen, la restauració es podria completar en dos anys mes.

