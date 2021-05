Aquesta setmana s'ha obert la convocatòria d'ajuts de l'Ajuntament de Solsona per a hotels, hostals, escoles de música i dansa i gimnasos amb motiu de la situació generada per la covid-19. Se subvencionarà el 90 per cent de la despesa habitual que s'ha hagut de continuar assumint malgrat el tancament de l'activitat i les restriccions, fins a un màxim de 750 euros per establiment.

Són subvencionables els subministraments de llum, aigua i gas, els lloguers, les quotes de crèdits per a millores als establiments o per l'adquisició de locals, les millores de les instal·lacions o la maquinària, així com les assegurances vinculades a l'activitat.

Es tracta d'uns ajuts proposats per la regidoria de Desenvolupament Local i aprovats pel Ple el març passat per als sectors econòmics més afectats per la pandèmia i que no s'han pogut acollir a la campanya de subvenció mitjançant vals de compra. Es poden sol·licitar fins al 6 de juny preferentment a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.