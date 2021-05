Salut i el Consell Comarcal debatran la futura gestió del Centre Sanitari

El Departament de Salut i representants del Consell Comarcal del Solsonès han iniciat un procés de reflexió i debat a la comarca pel qual es vol comptar amb la participació de tots els actors implicats en el futur de la gestió del Centre Sanitari del Solsonès. Es vol crear un grup de treball entre el Servei Català de la Salut i el Consell Comarcal amb l'objectiu de garantir la màxima qualitat assistencial als ciutadans de la comarca. En aquest sentit, representants de Salut i del Consell Comarcal ja han iniciat les primeres trobades per a determinar la futura gestió de l'ens de salut comarcal.

A la primera reunió que es va dur a terme ahir hi van assistir la Consellera de Salut, Alba Vergés; el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella; i el president per delegació del Consell Comarcal del Solsonès, Ramon Costa; entre altres consellers comarcals.

La recerca del nou model de gestió i finançament del Centre Sanitari del Solsonès ja fa més de dos anys que es duu a terme. La pandèmia de la covid-19 va obligar a aturar les reunions entre Salut i Consell Comarcal que ja s'havien produït amb anterioritat i que ara es volen reprendre. Precisament, la junta del Centre Sanitari va traslladar al Departament de Salut l'estiu passat la demanda de rebre més suport econòmic per tal de mantenir el model que funciona actualment a l'ens comarcal de salut.

La presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, va assegurar en una entrevista a Regió7 el juliol del 2019, en plenes negociacions amb el Departament de Salut, que durant aquest mandat el Centre Sanitari tindria un nou model i és el que es vol aconseguir amb aquesta nova tanda de reunions.

Precisament el problema de finançament de l'ens de salut comarcal ha generat el conflicte entre els treballadors del Centre Sanitari del Solsonès i el Consell Comarcal, conflicte que ha acabat a judici i a l'espera d'una sentència. Els treballadors reclamen alguns pagaments pendents d'altres anys i que se'ls actualitzi el salari a la resta de professionals sanitaris de Catalunya. Per altra banda, el Consell Comarcal assegura que amb el model actual del Centre Sanitari no poden fer front a aquestes demandes.

D'aquesta manera, la solució per mantenir el model sanitari i satisfer les demandes dels professionals sanitaris del Solsonès pot passar per arribar a un acord amb Salut per obtenir més finançament.