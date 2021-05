Després d'una reunió mantinguda aquest dilluns, el Departament de Salut ha decidit reprendre el cribratge massiu amb automostra nasal al Solsonès aquesta mateixa setmana, enlloc de ferho la vinent, tal com s'havia anunciat els últims dies. A més, amb motiu de la petició formulada per diversos ciutadans, s'ha habilitat un dia de recollida i tornada del kit d'automostra, que serà els dimecres de quatre a set, a partir de demà mateix, i es mantindrà els dilluns i divendres al migdia, de dos quarts de dotze a tres.

La participació dels solsonins a la primera setmana de cribratge massiu va ser molt elevada, amb 234 persones en dos dies. Aquest tipus de cribratge s'adreça a la població de menys de 70 anys (i preferiblement de més de 18) asimptomàtica, que no hagi passat la covid-19 els darrers tres mesos i no hagi completat el procés de vacunació. Per recollir el material, cal adreçar-se a la zona d'Urgències del Centre Sanitari.

Els resultats d'aquestes proves Salut els facilita personalment a cada usuari mitjançant l'aplicació La Meva Salut en un període d'entre 24 i 72 hores posteriors a la mostra -el Centre Sanitari no hi té accés. Cal aclarir que es contacta telefònicament amb els casos positius que es detectin.

Reducció dels contagis a la meitat

Després d'un abril d'escalada progressiva dels indicadors de l'estat de la pandèmia al Solsonès, aquest mes sembla que comencen a donar treva al Solsonès. El Centre Sanitari ha detectat 39 positius durant la primera setmana de maig, un valor que se situa gairebé a la meitat del de la setmana anterior (69). Els positius han estat diagnosticats a partir de 288 proves PCR (34) i 55 TAR (5). L'índex del risc de rebrot continua mantenint-se molt alt, tant a la comarca (1.043,39 punts), com a la capital, 1.089,49, si bé ha minvat respecte dels últims dies.

També millora la presència del virus en l'àmbit escolar, ja que aquesta setmana ha començat amb tres grups confinats, que són el cicle formatiu de Sistemes Informàtics de l'Escola Arrels Secundària, 4t d'ESO C de l'Institut Francesc Ribalta i 5è C de l'escola Setelsis.

Des del Centre Sanitari i l'Ajuntament de Solsona, una vegada més, es demana a la població que mantingui les mesures de precaució i prevenció per tal de consolidar aquesta tendència de valors a la baixa.