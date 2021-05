Des d’aquesta setmana, els usuaris de la Biblioteca Carles Morató de Solsona es familiaritzen amb una integrant nova en l’equip de personal. És la Laia Borràs, que farà una estada de pràctiques durant almenys dos mesos en aquest equipament municipal, fruit del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Down Lleida per a la plena integració de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins el Programació d’inserció sociolaboral Integra 21. El consistori es compromet a facilitar, sempre que sigui possible, la incorporació de persones que participen en aquest projecte per conèixer l’entorn productiu. En aquest sentit, la Laia realitzarà tasques de suport a l’usuari de la biblioteca, ordenació i control de les sales i treballs interns de l’equipament durant 16 hores setmanals.

L’associació Down Lleida, que l’any passat va celebrar el 25è aniversari, és una entitat sense ànim de lucre fundada a la capital del Segrià per iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i ajudar-les a integrar-se activament en la societat. Actualment atén més de 120 usuaris.