El Rebost Solidari del Solsonès continua amb el mateix nivell d’activitat que en l’inici de la pandèmia, amb el doble de famílies usuàries que abans de l’aparició de la covid-19. Actualment el banc d’aliments del Solsonès gestionat per Creu Roja i per Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys atén una seixantena de famílies, 30 més que abans de l’inici de la pandèmia.

«Portem un any atenent al doble de famílies que les que teníem abans. Això implica el doble de recursos, el doble d’aliments, el doble de feina... tot s’incrementa», assegura la tècnica de Creu Roja Solsonès, Núria Barcons que assegura que les expectatives no són positives. «Fins ara hi ha persones que no hem atès perquè encara reben ajuts com els ERTE o l’atur, però un cop aquestes ajudes s’esgotin, temo que creixi el nombre de famílies usuàries del Rebost Solidari», assegura Barcons.

El Rebost Solidari del Solsonès és una iniciativa de l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal, Creu Roja i Càritas, però el gestionen les dues últimes entitats. Actualment cada entitat duu a terme el repartiment dels aliments per separat. Mentre que Creu Roja s’encarrega del producte sec o envasat, Càritas és l’entitat encarregada de gestionar els productes frescos.

La responsable de Creu Roja assegura que des que va començar la pandèmia, «anem sempre apurats» pel que fa al menjar. En aquest sentit reben la majoria de productes del Banc d’Aliments de Lleida però també de particulars, empreses, supermercats i la Unió Europea. «Sense le Banc d’Aliments seria impossible atendre totes les famílies que tenim aquí», diu Barcons.

Per altra banda, la voluntària coordinadora de Càritas, M. Àngels Pinyol, assegura que pel que fa als productes frescos no estan tenint grans problemes per assegurar l’estoc. En el seu cas s’abasteixen també del Banc d’Aliments però també reben molts productes dels supermercats, especialment Mercadona, que els dona aliments tres cops a la setmana.

Pinyol recorda els inicis del Rebost Solidari i assegura que «no hi ha ni punt de comparació ni amb la gent que hi acudeix ara ni amb la quantitat d’aliments que s’emporten actualment», sobretot fent referència a la carn.

El Gran Recapte sempre és un dels moments de l’any on més aliments s’aconsegueixen, amb prop de 6.000 kg en el cas de Creu Roja, però enguany, es va substituir per una campanya de donacions econòmiques que, de moment, s’ha traslladat amb gairebé 3.000 kg d’aliments.

Sense la feina dels voluntaris, el bon funcionament del Rebost Solidari i la seva tasca a la comarca seria impossible. La situació sanitària derivada de la pandèmia ha fet aflorar la solidaritat de part de la població solsonina en els moments més delicats dels últims mesos.

«En el nostre cas hi ha hagut altes noves durant aquests mesos», assegura la tècnica de Creu Roja Solsonès Núria Barcons. La solsonina destaca la implicació de les empreses i entitats locals durant la pandèmia amb diverses iniciatives per ajudar a les famílies més necessitades així com dels particulars que també han augmentat les seves donacions.

«En l’època més dura del confinament es va notar molt la implicació de la gent», explica la coordinadora de Càritas, M. Àngels Pinyol. La majoria de voluntaris de les dues entitats són persones d’edat avançada i, per tant, són les que van haver d’anar més en compte durant bona part de la pandèmia, el que els va impedir participar en el dia a dia de les entitats. En aquell moment van ser els més joves qui van fer possible la continuïtat del Rebost en el moment més delicat de la seva història. Pinyol agraeix també la predisposició de negocis locals com per exemple algunes petites carnisseries que també han col·laborat i ho continuen fent amb el Rebost Solidari.

Creu Roja Solsonès compta actualment amb uns 7 o 8 voluntaris que treballen de forma fixe i activa. Repartits en grups s’encarreguen de preparar els lots d’aliments de les famílies i de repartir-los els divendres d’entrega. Per la part de Càritas, també compta amb prop d’una desena de voluntaris.

La idea de les dues entitats, però, és canviar el format actual del Rebost Solidari i centrar-lo en un únic local on s’utilitzaria un sistema semblant al de supermercat per punts que s’utilitza en iniciatives similars.

La pandèmia fa aflorar la solidaritat a la comarca

Els mesos més durs de la pandèmia van ser els voluntaris més joves qui van tirar endavant el Rebost

a.v. solsona