El Consell Comarcal del Solsonès demana a la Generalitat que els vehicles de Bombers que han de ser substituïts o bé queden en desús siguin cedits a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

En aquest sentit, el Solsonès s’adhereix a una petició formulada per part dels alcaldes i les alcaldesses de l’Alt Penedès, en què van acordar donar suport a la iniciativa de la Federació d’ADF del Penedès-Garraf de sol·licitar a la Generalitat que aquests camions i vehicles totterreny dels parcs de Bombers que han de ser substituïts no es venguin ni es destrueixin, sinó que siguin cedits al Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya per tal que puguin ser reaprofitats per les ADF i el voluntariat de protecció civil de tot Catalunya.

Tot i això, el conseller i membre d’una ADF del Solsonès, Jaume Font, adverteix que cal tenir clar que es podrà complir amb totes les normatives dels vehicles sense que generi un sobrecost.