La ZER del Solsonès, formada per set petites escoles, sol·licita els serveis d’un segon monitor o monitora durant les hores de menjador, ja que assegura que una sola persona no es pot fer càrrec de les seves tasques i tenir cura dels infants.

El Consell Comarcal del Solsonès va aprovar per unanimitat traslladar aquesta petició al Departament d’Educació en la darrera sessió plenària de l’ens, per tal de donar solució a la problemàtica plantejada per l’escola rural del Solsonès.

«Demanem que s’ampliï el nombre de monitors a dos per a aquesta ràtio perquè és insostenible», assegura la directora de la ZER, Sandra Sorolla. Actualment cinc de les set escoles que formen la ZER només tenen un monitor al menjador mentre atenen entre 4 i 23 infants de 3 a 12 anys d’edat. Això vol dir que aquesta persona, a part d’atendre els infants quan mengen, ha de dur a terme totes les altres tasques, com preparar el menjar, escalfar-lo, netejar, etc. Això fa que en moltes estones els infants quedin desatesos perquè el monitor o monitora està fent altres tasques.

A més, en ser infants de diverses edats, els ritmes de cada un també són diferents i això fa que mentre uns encara estan dinant, altres ja estiguin fent esbarjo i puguin estar desatesos.

«Per sort no hem tingut cap ensurt gran en aquest sentit, però sí que hem tingut algun petit problema. Per exemple, si algun nen es fa mal, el monitor l’ha d’atendre, però la resta d’infants queden desatesos», apunta Sorolla. També sobre el menjador, la directora apunta que necessiten el suport de les administracions, ja que ja es veuen perjudicats en altres aspectes com en els preus dels menús de menjador, «que podrien ser de restaurant».

Per altra banda, la consellera comarcal d’Educació, Dolors Caelles, va aclarir en el ple celebrat dijous a la tarda que ni des de la ZER del Solsonès ni des del Consell Comarcal «no discutim el criteri d’aplicació de la ràtio de monitors, però sí que trobem necessari que aquesta ràtio s’apliqui garantint sempre un mínim de dos monitors».