La incidència de contagis de coronavirus al Solsonès segueix minvant a mesura que avança el maig, fins al punt que la setmana passada es van detectar 27 casos positius, 12 menys que l’anterior. D’aquests positius, 22 han estat detectats a partir de 142 proves PCR mentre que cinc ho han estat a partir de 42 TAR.

L’índex de risc de rebrot continua mantenint-se molt alt, tot i que es redueix a més de la meitat. Al Solsonès el valor se situa a 321,04 punts i a la capital comarcal, a 380,83. L’indicador que més evidencia el control de l’epidèmia és la taxa de reproducció, en ambdós casos per sota de l’1. També millora la presència del virus en l’àmbit escolar, ja que aquesta setmana ha començat amb un sol grup confinat en tota la comarca, concretament un 1r de batxillerat de l’Institut Francesc Ribalta de Solsona.

288 participants al cribratge

Aquesta setmana és la darrera del cribratge massiu d’automostres en què participa el Centre Sanitari. Qui vulgui prendre-hi part pot fer-ho dilluns i divendres en horari de matí (de dos quarts de dotze a tres), i dimecres a la tarda (de quatre a set). En les dues setmanes que s’ha dut a terme aqueta campanya s’han recollit un total 288 automostres.

Entre aquestes proves i el ritme de vaccinació, es confia que els propers dies es confirmi una clara davallada de la xifra de contagis al Solsonès. Amb tot, tant el Centre Sanitari com l’Ajuntament de Solsona demanen a la població que no es relaxi i que continuï mantenint les màximes precaucions per evitar revifar la propagació del virus.