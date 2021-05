La sala polivalent de Solsona acull demà una campanya de donació de plasma que es durà a terme en dos torns: una franja matinal, de 9.45 a 14 h, i una de tarda, de 15.45 a 21 h. La donació només de plasma dura uns 45 minuts i consisteix a extreure sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies, retenir el plasmafèresi i retornar la resta al donant per la mateixa via. Per ser donant de plasma, cal complir els mateixos requisits que per ser-ne de sang.

A Catalunya no es disposa de suficient plasma per atendre tots els malalts, fet pel qual s’acaba optant per la importació exterior de la proteïna. Per avançar cap a l’autosuficiència, aquesta nova campanya del Banc de Sang i de Teixits es prolongarà durant tot l’any i s’ubicarà en diferents punts del territori català. A Solsona té la col·laboració de l’Associació de Donants de Sang del Solsonès, l’Ajuntament de Solsona i el Servei Català de la Salut.