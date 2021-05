El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat el projecte de senyalització i adequació d’onze rutes del Solsonès, concretament d’Odèn, la Molsosa i Lladurs, en el marc del projecte Camins Tradicionals dels Pirineus que vol connectar les comarques de muntanya a través de les rutes de senderisme i que vehicula la Diputació de Lleida.

Les actuacions previstes als tres municipis formen part de la segona línia del projecte. La primera línia està basada en la interconnexió de totes les comarques del Pirineu a través dels senders de gran recorregut, coneguts com a GR. Les actuacions que es realitzaran als tres municipis del Solsonès, es faran a rutes que comencen, passen o acaben per un dels dos GR de la comarca.

Odèn és el municipi més beneficiat per aquest projecte amb la creació de vuit noves rutes. Es tracta de la volta a Riulacó, les Montserratines, la font del Racó i el Salí de Cambrils, les circulars de la roca de Canalda, Llinars i Pi de Nerola, el tossal de Cambrils, Emprius d’Odèn i la circular de Canalda – Puig Arnau Pubilló.

Pel que fa a la Molsosa, es proposa l’adequació i senyalització d’un tram alternatiu circular que passa pel nucli de Prades en contraposició al GR7 que passa per carretera.

En el cas de Lladurs es preveu la creació de dues noves rutes. Una circular centrada en el castell que parteix des de Santa Maria de Lladurs i una altra ruta centrada en Sant Pere de Capdevila.

Les noves rutes donaran a conèixer alguns elements d’interès natural i patrimonial a través de nova senyalització i de la col·locació de panells informatius. I és que fins a 10 dels 15 municipis del Solsonès tenen superfície inclosa en algun dels espais d’interès natural i per tant presenten elements d’interès natural així com patrimonials suficients per fer una bona divulgació i sensibilització d’aquests espais.

El projecte té un cost de 122.470,71 euros amb IVA inclòs i es preveu que estigui enllestit sis mesos després de la signatura de l’acta de replanteig que tindrà lloc després de l’exposició pública del projecte durant 30 dies.