La cirera del Baix Segre és la fruita de temporada protagonista de l'acció 'Gràcies des del Baix Segre', que impulsen els departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Salut i Treball, Afers Socials i Família, amb la col·laboració de productors agrícoles d'aquestes comarques. Les 2.507 persones residents i professionals de les 25 residències de gent gran de l'Alt Pirineu i Aran, el Berguedà i el Solsonès rebran 550 quilos de cireres acabades de collir als municipis del Baix Segre. L'objectiu que es persegueix amb obsequi és agrair al col·lectiu de professionals de les residències, i en especial a les persones grans que hi viuen, l'esforç i la capacitat per superar dia a dia aquest període marcat per la pandèmia de la covid-19.

La iniciativa s'emmarca en la celebració de l'Any Internacional de la Fruita i la Verdura que impulsa l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) per promoure el seu consum entre diferents sectors de la població. La distribució es durà a terme el 20 i 21 de maig a les residències de 18 municipis. Concretament, a l'Alt Pirineu i Aran, arribaran a Bellver de Cerdanya, Esterri d'Àneu, Oliana, la Pobla de Segur, el Pont de Suert, Puigcerdà, la Seu d'Urgell, Sort, Tremp, i Vielha e Mijaran. Al Solsonès, a Sant Llorenç de Morunys i Solsona; i, al Berguedà, a Bagà, Berga, Casserres, Gironella, la Pobla de Lillet i Puig-reig.

Anteriorment, sota el nom de 'Gràcies des de les Terres de l'Ebre', s'havia fet un repartiment de mandarines a totes les residències de gent gran del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i taronges, a les de Barcelona; 'Gràcies des de Valls' amb el repartiment de calçots a residències de Lleida i Tarragona, i 'Gràcies des del Baix Llobregat', amb el repartiment de carxofes al Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Garraf, l'Hospitalet de Llobregat i Cunit. En totes aquestes ocasions, la iniciativa ha tingut una gran acollida per part de tots els centres receptors.