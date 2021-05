La darrera modificació del Reglament General de Circulació que suposa una limitació de velocitat en via urbana a 30 quilòmetres per hora per a aquells carrers amb un únic carril per sentit de circulació també és efectiva a Solsona. Així, afecta pràcticament totes les vies urbanes. De moment, s’han retirat senyals, però les noves es col·locaran a mesura que arribin, que serà al llarg de les properes setmanes.

Amb tot, esquiven aquesta mesura les travesseres que són de titularitat de la Diputació i la Generalitat, les carreteres de Sant Llorenç i de Manresa, que mantindran la limitació a 40 quilòmetres per hora. D’altra banda, cal tenir present que la velocitat màxima de circulació en vials de plataforma única de calçada i vorera, per on circulen tant vehicles com vianants, és de 20 km/h. Això afecta el conjunt del nucli antic, l’accés a la plaça de Palau pel Vall Calent i l’àmbit del passeig i l’exterior del portal del Castell.