Dos fongs, un d’ells present als boscos catalans, podrien ser claus per millorar el sistema immunitari de les abelles. Així ho avancen els primers resultats de l’estudi impulsat per l’empresa lleidatana Torrons i Mel Alemany i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona. L’estudi, ques va iniciar al maig de 2020 i que ara presenta els primers resultats, compta amb la col·laboració d’Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya) i l’apicultor Josetxu Rodríguez.

Aquest estudi es va desenvolupar arran de l’observació d’un declivi de les poblacions d’abelles sobretot en els darrers anys i a nivell mundial. Actualment, no només estan amenaçades per factors ambientals, principalment derivats del canvi climàtic, sinó per altres condicionants que han anat apareixent: la utilització de pesticides agrícoles (en particular la betulina i el glifosat) o nous depredadors (la vespa asiàtica, els virus i els paràsits).

En aquest context, sovint l’apicultor dedica més temps intentant solucionar temes sanitaris que no pas a extreure els productes relacionats. Tot i que són diversos els factors que influeixen en la mortalitat de les abelles i en la quantitat i qualitat de la mel, sí que es pot intentar millorar la salut de les abelles, com també influir en la quantitat i la qualitat de la mel mitjançant la utilització de fongs amb aplicacions funcionals reconegudes en molts estudis científics arreu del món. A les proves preliminars de l’estudi, es van utilitzar dues espècies de fongs amb aplicacions funcionals reconegudes: pipa (reishi, en japonès) i xiitake. El primer d’aquests fongs és autòcton i la seva utilització ha evidenciat una millora en el sistema immunitari d’aquests insectes.

La recerca s’emmarca en el BeeLab, el Laboratori de la Mel, el projecte d’R+D+I d’Alemany i podria significar un primer pas per millorar la salut de les abelles i per tant, ferles més fortes davant de plagues agressives com la Varroa. No obstant això, és necessari continuar investigant les espècies de fongs a utilitzar, les concentracions a emprar, la metodologia d’extracció, el període d’administració dels extractes a les abelles, etc., per a poder optimitzar tot el procés.

El projecte compta amb un pressupost total de 14.249 euros, dels quals 5.686 els aporta el DARP i 4.288,95 euros la Unió Europea, mitjançant el fons FEDER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural) finançat a través del Programa de desenvolupament Rural de Catalunya 2014-20.