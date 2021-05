La Comissió organitzadora de la Fira de Sant Isidre, el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona han donat llum verda a l’organització de la Fira de Sant Isidre d’enguany gràcies a la millora dels indicadors pandèmics les darreres setmanes, que anirà acompanyada d’un aforament limitat i de mesures de prevenció per la COVID.

Una fira de dos dies al camp del Serra, a la plaça del Camp i al passeig Pare Claret

Es confirma que la Fira de Sant Isidre tindrà un format atípic de dos dies, que s’iniciarà el dissabte dia 29 de maig i s’allargarà fins a l’endemà diumenge. Es concentrarà a la plaça del Camp de Solsona i al passeig Pare Claret, on es distribuiran els estands d’automoció, industrials i parades d’artesania, i al camp del Serra, on es podrà visitar una mostra de bestiar oví, vaquí i cabrum, menor que en edicions anteriors, que acompanyarà als estands de maquinària agrícola.

Actes a la sala polivalent i de carrer

El XXIII Zoom fotogràfic de la Fira, organitzat per Resol Fotografia, donarà el tret de sortida a dos quarts de deu del dissabte. A les onze del matí, davant del Casal de Cultura, l’Escola Municipal de Música de Solsona oferirà el concert de les formacions instrumentals. Una hora més tard, a les dotze, concerts a la plaça Sant Joan, a càrrec del grup “Una altra ronda“; a la plaça Major, amb “Bounce Twice”, i a la plaça Sant Roc amb “la Quinta”, tots amb taquilla inversa en benefici del Sol del Solsonès, Creu Roja el Solsonès i GIGA, unitat de memòria.

A dos quarts d’una, al Teatre Comarcal de Solsona, hi haurà la xerrada “L’actitud davant del canvi” a càrrec de Xesco Espar i a les cinc de la tarda, a l’auditori de la sala Polivalent, tindrà lloc “Orígens” una xerrada en la qual sis empreses ens explicaran com van començar el seu projecte, com va sorgir la seva idea de negoci, quins aliats van necessitar per tirar endavant i com van ser els primers anys. Per ambdues xerrades l’entrada és gratuïta si bé cal reserva prèvia a “entrades.turismesolsones.com”. Els dos actes estan organitzats per Empresaris per al Solsonès i la UBIC Solsona

A les set del vespre, el passeig Pare Claret acollirà el concert de Júlia Xandri i Laia Pujol. A la mateixa hora, al teatre Comarcal, hi haurà la presentació del conte “El gos petaner a la Fira de Solsona” de M. Dolors Guàrdia i Maria Vidal. Cal reserva prèvia a “entrades.turismesolsones.com”.

Pel què fa als actes del diumenge, a partir de les deu del matí hi haurà una exhibició de taekwondo a la sala Polivalent amb entrada gratuïta i reserva prèvia a “entrades.turismesolsones.com”. A partir de la mateixa hora, i fins a la una del migdia, portes obertes al camp de tir del Solsonès amb inscripció prèvia a número de telèfon 608 197 129.

A dos quarts de dotze, a la Biblioteca Carles Morató de Solsona, tindrà lloc l’espectacle infantil “Tots som superherois” a càrrec d’Alba Mascarella i Montse Riu. Les places són limitades, cal inscripció prèvia al Consell Comarcal (al telèfon 973482003 o a coordinacio@firadesolsona.com). Mitja hora més tard, a les dotze, l’hora del vermut a les terrasses amb concerts del Trio Cardener a la plaça Sant Joan, de Tom Savage a la plaça Major i Desviados a la plaça Sant Roc. Aquests espectacles comptaran amb taquilla inversa en benefici d’AMISOL, Associació Fènix i GIGA, unitat de memòria.

A dos quarts d’una l’auditori de la sala Polivalent de Solsona acollirà el lliurament de premis “Pensant en futur” del X i XI Concurs Empresaris per al Solsonès. Cal reserva prèvia a “entrades.turismesolsones.com”.

La Fira clourà a les sis de la tarda amb l’exhibició de dansa a l’auditori de la sala Polivalent organitzada per l’Escola de Dansa de Solsona. L’entrada és gratuïta si bé cal reserva prèvia a la web d’entrades Solsonès.

Cartell de la Fira de Sant Isidre

El cartell d'aquesta edició de la Fira de Sant Isidre està inspirat en l'art pop d'Andy Warhol, en concret en una obra que es diu Cow wallpaper; es tracta d’un paper pintat amb una sèrie de caps de vaca repetits. “Jo he repetit un procés semblant, però ho he fet digitalment amb siluetes de diferents animals de granja. Els colors llampants típics de l'art pop també són útils a l'hora de dissenyar un cartell que ha de ser cridaner”, ens diu l’autora, Núria Ginestà. Ella és de Sant Llorenç de Morunys, està estudiant a l'Institut del Teatre i és una aficionada de les arts plàstiques i visuals. Solsona, 20 de maig de