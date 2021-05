Els agents cívics que regulen el trànsit a les entrades i sortides de les tres escoles de primària de Solsona han estat víctimes de diversos incidents amb conductors que han desobeït les seves indicacions. Segons ha informat l'Ajuntament, en alguns casos han estat increpats o, fins i tot, han patit situacions de risc als passos de vianants. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Solsona i la Fundació Volem Feina han engegat una campanya per demanar que es respecti aquesta figura. La campanya es durà a terme fins acabar el curs, i es repetirà al setembre. L'Ajuntament no descarta estudiar altres mesures per reforçar la seguretat dels vianants a les escoles.

A Solsona, la figura de l'agent cívic es va crear l'any 2014 per delegar la regulació del trànsit en hores punta a les escoles i permetre alliberar la Policia Local, que d'aquesta manera pot vigilar el conjunt dels centres educatius, també els de secundària.