Els agents cívics que regulen el trànsit a les entrades i sortides de les tres escoles de primària de Solsona han estat víctimes els darrers mesos de diversos incidents amb conductors que han desoït les seves indicacions. Algunes persones que exerceixen aquesta funció han estat increpades i, fins i tot, han viscut situacions de risc als passos de vianants. Per això l’Ajuntament i Volem Feina engeguen una campanya per reclamar respecte envers aquesta figura.

Mitjançant el correu electrònic, les xarxes socials i la ràdio municipal, es vol fer arribar aquesta campanya a les famílies de primària amb el missatge «Respectem qui vetlla per la seguretat dels infants!» i l’etiqueta #SolsonaMésCívica. Es recorda que els agents cívics són persones que han estat preparades per a aquesta tasca. «La seva funció és vetllar per la seguretat d’infants i famílies i garantir el civisme a l’entorn dels centres en hores punta. Amb la seva tasca hi sortim tots guanyant». Per això es demana que tothom segueixi les seves indicacions, eviti enfrontar-s’hi i, en cas de ser testimoni d’alguna situació conflictiva, les defensi.

La campanya es repetirà el setembre, amb l’inici del curs, i no es descarta estudiar l’adopció de noves mesures per reforçar la seguretat dels vianants a les entrades de les escoles. I és que aquest curs els agents cívics han percebut actituds menys pacients entre els conductors.