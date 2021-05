L’Ajuntament de Sant Llorenç ja ha adjudicat les obres de restauració de les pintures murals del presbiteri i l’absis de l’església per un pressupost de 45.693,87 euros. El consistori ha acordat amb la parròquia iniciar aquests treballs just després de festa major.

Amb aquesta actuació es pretén restaurar les pintures barroques existents al presbiteri i també part de les pintures romàniques de l’absis central. La intervenció tindrà una durada d’uns tres mesos, durant els quals hi haurà una bastida de grans dimensions, i el retaule central i el dels Colls es taparan per la seva protecció. Un dels objectius principals de l’actuació és la dignificació del patrimoni i això passa per actuacions com aquesta. El consistori agraeix a la parròquia la seva col·laboració per dignificar encara més tot el conjunt monumental del monestir.