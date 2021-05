L’Ajuntament de Solsona assegura que ja no hi ha cap ocupació conflictiva a la ciutat després que el bloc de pisos ocupat de la carretera de Manresa hagi deixat de tenir residents de forma irregular.

La immobiliària propietària de l’immoble es va posar en contacte amb les persones que hi residien de forma il·legal i van arribar a un acord perquè abandonessin l’edifici. Així, actualment tots els pisos estan desocupats. L’Ajuntament, per la seva banda, ha ajudat les famílies que tenien algun problema per trobar un nou allotjament. «Un cas és el d’una família a la qual hem buscat un espai per sortir del pas a l’espera de trobar una solució més definitiva», explica l’alcalde de Solsona, David Rodríguez.

El nombre de famílies residents a aquest bloc ha anat canviant per moments. A principi d’any hi havia arribat a haver vuit pisos buits, dos en situació legal, cinc que semblava que podien estar ocupats però no es podia assegurar i nou ocupats, quatre dels quals només per adults i la resta per famílies amb menors d’edat. Actualment els pisos estan buits i s’hi han col·locat sistemes antiocupació.

El batlle solsoní assegura que no hi ha cap altre punt conflictiu a Solsona perquè «si hi ha alguna ocupació d’alguna família que no porta problemes amb els veïns, ni ho sabem ni hi actuem». Però aquest bloc de pisos sí que era un punt conflictiu. Com ja va explicar Regio7 el novembre passat, s’hi havien produït algunes baralles i els veïns estaven preocupats per la situació del bloc.

Un cop tots els pisos van quedar desocupats, alguns joves que hi residien van ocupar un altre pis, en aquest cas del nucli antic de Solsona. Tot i això, els Mossos els van desocupar després d’una intervenció del jutge.

Segons un estudi realitzat per l’Ajuntament, el 7,70% dels pisos de la capital del Solsonès estan buits. El consistori està estudiant algunes accions per solucionar aquest problema d’habitatge.