La residència de la Vall de Lord celebra 30 anys de vida. Una vida dedicada a facilitar la de les persones que ja han recorregut gran part de la seva trajectòria vital. La cura d’aquestes persones és la seva principal funció, i la compleixen amb escreix, tal com va demostrar l’exemplar gestió d’un brot de covid-19 que va afectar cinc usuaris i que no va deixar cap víctima mortal.

La residència de la vall de Lord va tenir un inici complicat. «Aquí hi havia hagut un antic hospital de pobres i sempre hi havia hagut el desig de poder tornar als orígens», explica el primer president del patronat que gestiona la residència i exalcalde de Sant Llorenç, Josep Rovira, que recorda que va ser un procés molt difícil perquè era un projecte molt ambiciós per a la vall de Lord. «Des de les administracions ens deien que havia de ser més reduïda i van fer un pla que preveia unes 10 o 12 places. Nosaltres vam discrepar i vam tirar el nostre projecte endavant tot i patir unes dificultats econòmiques importants». Les obres van començar sense tenir tot el finançament, el que va comportar que s’anessin fent a trams a mesura que arribaven noves subvencions. L’any 1992 van començar a entrar els primers usuaris per ocupar les 49 places de l’equipament. Tot i la dificultat dels inicis, Rovira destaca que «va ser un projecte molt encoratjador perquè la gent de seguida se la va fer seva».

L’actual president també és el batlle del poble, Francesc Riu. «Per a la vall de Lord, tenir la residència és fonamental. Si no la gent hauria de marxar a Berga o Solsona o quedar-se a casa», destaca Riu. El patronat està format per representants dels tres ajuntaments de la vall de Lord i de la parròquia, que és qui va cedir els terrenys 30 anys enrere.

L’any més complicat

Han estat 30 anys molt positius per a la residència, però aquest any els ha tocat viure la seva experiència més complicada. L’equipament va patir un brot de covid que va afectar cinc usuaris i uns quants treballadors, tots ells recuperats, però la bona feina de la plantilla i el sistema de sectorització de la residència van evitar que s’escampés el virus. «Abans que comencés la pandèmia nosaltres ja crèiem en la sectorització com una manera de cuidar i teníem la residència dividida en tres nivells. Que el virus no es reproduís i no sortís del sector afectat ens va fer sentir molt orgulloses d’haver fet bé la feina», explica la directora de la residència, Elvira Grífol.

Abans del brot, però, les treballadores de la residència ja van prendre la important decisió d’autoconfinar-se a la residència. «Vèiem que si realment hi havia un infectat ens seria molt difícil gestionar la situació i vam decidir autoconfinar-nos. Érem 12 persones que ens estimàvem més tancar-nos a dins i no poder fer la nostra vida normal que trobar-nos en una situació semblant a la que patien altres residències afectades pel virus», diu Grífol.

La directora de la residència, que ho és des del 1997, destaca l’evolució de l’equipament en busca de la qualitat i la professionalitat, però sobretot per l’individualització i la personalització en les atencions als usuaris. En aquest sentit destaca que l’ambient que es viu a la residència Vall de Lord és molt familiar. «Intentem que se sentin com a casa i crec que ho aconseguim perquè la gent està molt contenta», assegura.

A causa de la pandèmia, actualment la residència té algunes places buides i fa uns mesos ja va fer una crida per omplir-les amb l’objectiu d’evitar que es compliqui la seva situació econòmica.