Amb la celebració de la Fira de Sant Isidre arriba també la celebració de la 23a edició del concurs fotogràfic Zoom en la què es repartiran 360 euros en els diferents premis del certamen.

El concurs, organitzat per Resol Fotografia i amb la col·laboració del Consell Comarcal i la Unió de Botiguers i Comerciants tindrà lloc aquest dissabte i cal inscriure’s-hi el mateix dia.

Es donaran 60 euros per a les millora fotografies de cada tema (Fira de Sant Isidre, la ciutat de Solsona i el comerç). En el cas de la millor fotografia del comerç solsoní el premi és de 100 euros en vals de compra. La resta de premis són 100 euros per la millor col·lecció de fotografies i 100 més per la dels menors de 14 anys. Les fotos s’exposaran del 31 de maig a l’11 de juny al consell comarcal.