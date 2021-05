Un equip investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, ha liderat un grup de treball de 35 participants, integrat per gestors i tècnics de les comunitats autònomes, científics i experts en la conservació de l’espècie i aus estèpiques, en el marc d’un projecte enfocat al desenvolupament d’una metodologia per a la identificació d’àrees crítiques per a la conservació del sisó comú a Espanya.

Aquesta au, localitzada a Catalunya a la zona de Ponent, ha vist reduïda la seva població més del 50% en els últims 15 anys a Espanya i això fa que actualment s’estigui considerant la seva recatalogació «En perill d’extinció» a nivell nacional.

El grup de treball liderat pel centre solsoní ha discutit sobre el concepte i els criteris per a la definició d’àrees crítiques com a eina de conservació del sisó comú a Espanya. La definició d’àrea crítica de conservació en la legislació espanyola és molt àmplia i una mica ambigua a l’hora d’identificar els criteris a seguir en moment d’establir-les al territori. Per això, en aquesta reunió s’ha tractat d’identificar els objectius fonamentals de conservació que haurien de perseguir aquestes àrees. També s’han identificat indicadors potencials de referència per mesurar l’èxit de la implementació d’àrees crítiques, com l’àrea de distribució coberta, els paràmetres poblacionals, o els aspectes de connectivitat espacial a tenir en consideració.

Els propers mesos, i amb la informació recollida de les aportacions dels participants de la reunió, es treballarà en incorporar els criteris i objectius identificats en una metodologia que permeti identificar les àrees crítiques per a la conservació del sisó comú a Espanya i generar un marc metodològic potencialment útil per a altres espècies.

El projecte, liderat pel CTFC, amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, té l’objectiu d’identificar àrees crítiques per a la conservació d’aquesta espècie a nivell nacional.

La delimitació d’àrees crítiques ha estat identificada com una de les accions clau de planificació per millorar el seu estat de conservació en el document de Bases científiques per al desenvolupament de l’Estratègia Nacional de Conservació del sisó comú, realitzat pel CTFC en el marc d’un altre projecte recentment completat i que també va comptar amb el suport de la Fundación.

El projecte té una durada prevista d’un any durant el qual s’utilitzaran models ecològics i estadístics per entendre els canvis en la distribució de l’espècie durant els últims 15 anys, es recopilarà la informació disponible sobre les principals amenaces i s’aplicarà una metodologia nova de planificació espacial multicriteri per identificar les àrees clau en el territori espanyol per a la conservació de l’espècie en els propers anys.