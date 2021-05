Després del parèntesi de l’any passat, quan la festa es va traslladar a les llars amb una alternativa virtual, enguany Solsona vol retornar el Corpus al carrer amb un format reduït i adaptat a les mesures sanitàries a què encara obliga la pandèmia. La principal novetat seran els ballets del diumenge 6 de juny, que es desplegaran a la plaça Major però amb capacitat limitada i cadires, i per als quals caldrà fer assignació dels llocs per sorteig. El consistori prioritzarà els infants, acompanyats per una persona adulta (una per unitat familiar).

No hi haurà encara la roda de foc ni cercaviles, però la imatgeria sí que sortirà al carrer. Tal com expressa l’alcalde, David Rodríguez, en la seva salutació al programa que es difondrà principalment en línia, “les condicions no ens permeten celebrar els ballets com voldríem, però hem buscat una fórmula que compatibilitzi les restriccions amb la tradició”. Així, gegants i bestiari tornaran a dansar al so de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona en una rotllana a la plaça Major envoltada per 140 cadires, una quarantena de les quals es reserven per a persones amb mobilitat reduïda –tindran més localitats que els altres anys– i acompanyants, autoritats i representants de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre. A fi de disposar del màxim espai possible, aquest any no s’instal·larà la tarima d’autoritats.

Inscripcions fins al dia 2

Qui vulgui reservar lloc pot fer-ho fins al dimecres 2 de juny presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) municipal, o bé per correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat. La regidoria de Cultura realitzarà un sorteig per assignar els llocs disponibles. Les persones amb mobilitat reduïda també poden fer la reserva abans del dia 2 a l’OAC.

Per al conjunt de la ciutadania, s’oferirà la transmissió en directe de les danses a través de Televisió del Berguedà i el canal de l’Ajuntament de Solsona a Youtube. Aquestes imatges també es projectaran a la Sala Polivalent. En aquest cas, cal reservar l’entrada, que és gratuïta, a la plataforma d’entrades de Turisme Solsonès.

Torna la catifa dels escoltes

Una altra de les tradicions del Corpus solsoní que es recuperen enguany és la catifa de flors de l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret diumenge al matí a la plaça de Palau. Infants i joves de les diferents branques s’organitzaran esglaonadament. L’entitat fa una crida a tothom que vulgui col·laborar-hi aportant pètals de roses i gespa acabada de tallar. Ho pot fer el dissabte a les quatre o les sis de al tarda o el mateix diumenge a la plaça que s’embellirà. A diferència dels altres anys, la processó no trepitjarà la catifa, perquè es durà a terme dins la catedral, una vegada acabi la missa de les onze.

Uns personatges de l’elenc festiu solsoní que també tornaran a deixar-se veure seran els trabucaires. Diumenge a dos quarts de deu despertaran els veïns més ensonyats amb una galejada als quatre portals en commemoració del 450è aniversari de la primera que es va fer a la ciutat en honor a la victòria de la batalla de Lepant.

D’altra banda, el programa cultural d’aquests dies festius inclou dos espectacles, dues actuacions musicals, dues exposicions i una projecció cinematogràfica. El divendres 4 a les vuit del vespre, la plaça de Ramon Llumà serà l’escenari del recital poètic La boca descosida, a càrrec d’Alba Mascarella (reserva de lloc a la Biblioteca Carles Morató). El dissabte 5 a les sis de la tarda, la companyia La Bleda representa l’espectacle familiar Les vacances de Madame Roulotte a la plaça de l’U d’Octubre. El mateix dia a dos quarts de set, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona oferirà una audició de sardanes a la plaça Major.

Una altra cita musical serà la de diumenge a les set a l’auditori de la Sala Polivalent: Txell Riera i Martina Marsal, del Conservatori de Cervera, interpretaran un recital de violí i flauta (reserva d’entrades a l’Escola Municipal de Música). També diumenge a les set al Teatre Comarcal, tindrà lloc la projecció de dues cintes del festival de cinema Torelló Mountain Film, organitzada a la ciutat pel Centre Excursionista del Solsonès. Pel que fa a exposicions, del 4 al 20 de juny l’artista Joma porta al Celler de Ca l’Aguilar una mostra de nou composicions titulada “Nou nius nous (per a espècies humanes no tan noves)”, mentre que la biblioteca acull el muntatge itinerant “Canvia el xip. Recicla’ls” entre el 2 i 7 de juny.

El programa del Corpus es pot consultar al web www.solsonalafesta.net i a l’agenda del portal www.ajsolsona.cat. Aquelles persones que col·leccionin la publicació de cada any en podran recollir un exemplar en paper a l’OAC, ja que el consistori n’ha fet un tiratge molt reduït.