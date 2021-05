Aquesta setmana s’ha prorrogat el cribratge massiu d’automostres en què participa el Centre Sanitari del Solsonès. Els horaris són els mateixos de les últimes setmanes, dilluns i divendres de dos quarts de dotze a tres de la tarda i dimecres de quatre a set. Fins divendres passat es van recollir un total de 307 automostres. A més, per incrementar aquestes xifres i intensificar el control de la pandèmia, per la Fira de Sant Isidre també serà possible participar en el cribratge massiu amb automostres. Hi haurà un estand al costat de la font del passeig del Pare Claret dissabte a la tarda, de quatre a vuit, i diumenge al matí, de deu a dues. Es recorda que es poden fer aquesta prova les persones que no se l’hagin fet els últims 15 dies, les que no hagin completat el procés de vaccinació i aquelles que no hagin passat la covid-19 en els darrers tres mesos.

La incidència de nous contagis de coronavirus al Solsonès s’estanca, si bé creix l’índex del risc de rebrot. La setmana passada es van detectar 25 casos positius, dos menys que en l’anterior. D’aquests contagis, 21 han estat detectats a partir de 116 proves PCR, mentre que quatre ho han estat a partir de 66 TAR. Cap de les 19 automostres recollides en el marc del cribratge de la setmana passada va resultar positiva.

L’índex de risc de rebrot ha disminuït lleugerament respecte de divendres, però continua setna molt alt i ha augmentat durant l’última setmana. Al Solsonès el valor se situa en els 446,29 punts i a la capital comarcal, en els 477,55. La taxa de reproducció de la pandèmia supera en ambdós casos l’1, la qual cosa significa que l’epidèmia continua creixent. Pel què fa a la presència del virus en l’àmbit escolar, es passa d’un grup confinat a dos, concretament un cicle inicial de l’Institut Escola Vall de Lord i un 3r d’ESO de l’Institut Francesc Ribalta de Solsona.

L’Ajuntament de Solsona i el Centre Sanitari apel·len a la precaució i a continuar mantenint les mesures de seguretat, especialment tenint en compte els riscos que suposa el relaxament d’algunes restriccions. La desescalada es considera positiva per a la societat i per a determinats sectors econòmics, però “obliga més que mai a ser conscient de la responsabilitat individual per evitar els contagis”.