En el marc de la Fira de Sant Isidre, l’Associació d’Empresaris per al Solsonès farà entrega dels premis «Pensant en futur!», que consisteix en tres categories (dibuixos, redaccions i treball de recerca). El concurs, que arriba a la seva onzena edició, té l’objectiu de valorar, estimular i reconèixer l’esperit emprenedor al territori des de la base.

Enguany, l’associació vol posar el focus en l’emprenedoria acompanyant l’entrega de premis amb la presentació d’un projecte «molt interessant i al que esperem que s’hi sumin el màxim d’escoles del nostre territori». Es tracta del projecte FER (Futurs Emprenedors Rurals).

El projecte FER pretén despertar el talent emprenedor, la creativitat i la curiositat per les oportunitats que genera el món rural als alumnes de primària (especialment 5é i 6é), per tal de contribuir en un futur a afrontar dos dels reptes del món rural: evitar el despoblament i afavorir la diversificació econòmica. És un projecte de cooperació interterritorial, coordinat pel Consorci Leader i impulsat conjuntament per altres grups Leader de Catalunya.

L’entrega de premis i la presentació del projecte FER es durà a terme aquest diumenge, a partir de 2/4 d’1 del migdia, a la Sala Polivalent de Solsona. Cal inscriure’s a la jornada a través de l’associació i per assistir a l’acte presencialment cal reservar entrades a través de Turisme Solsonès.