El municipi d’Odèn, especialment el nucli de Cambrils, denuncien tenir problemes amb la cobertura dels dispositius mòbils de la companyia Vodafone i de les què en depenen. El problema no és que hi hagi mal servei de cobertura sinó que ja fa més de dues setmanes que, sense avís ni explicació, s’han quedat pràcticament sense cobertura.

Fonts de l’Ajuntament d’Odèn asseguren que han rebut nombroses queixes de veïns i que han tramès els corresponents avisos a la companyia, tot i que encara no s’ha solucionat ni han rebut cap explicació del perquè del tall del servei.

Per altra banda, més enllà dels veïns, a la zona afectada hi ha també alguns negocis com restaurants o allotjaments rurals que s’han vist afectats. «Jo puc trucar però no rebo cap trucada i això pel negoci és un problema», afirma Josep Montada, veí d’Odèn i propietari de la Fonda Casanova de Cambrils.