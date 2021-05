Joan Codina encara la seva primera Fira de Sant Isidre com a conseller comarcal de fires. La 68a edició de la festa referència de l’agricultura i la ramaderia al Solsonès té el repte de ser la primera gran celebració a la comarca des de l’inici de la pandèmia.

Aquesta serà la primera gran fira que es fa al Solsonès des de l’inici de la pandèmia. Poder-la celebrar és veure ja la llum al final del túnel?

Sí, després de les últimes dades sanitàries de la comarca, que han millorat bastant respecte a les que ens van privar de celebrar la fira quan tocava, ara ja no ens ha fet tanta por poder-la fer. A més és la primera prova. Com que és la fira més gran i important de la comarca, si aquesta va bé esperem que en les altres que són més petites hi hagi menys problemes.

Quina importància té la Fira de Sant Isidre per a la comarca?

La Fira és un dels esdeveniments més importants de la comarca sens dubte. Hi ha molts negocis i molta activitat econòmica al mig que els ajuda la celebració de la fira i és important sobretot tenint en compte els efectes econòmics de la pandèmia. A més és un dels esdeveniments més antics de la comarca ja que aquest any celebrem la 68a edició.

La fira se celebra 15 dies després del previst. Com va ser el moment de prendre la decisió de posposar-la?

Des del primer dia vam plantejar de fer una cosa més petita ja que sabíem que no podríem fer la fira tal i com la coneixem de cap manera. Ens vam emplaçar al 4 de maig per decidir què acabaríem fent, però en aquell moment el Solsonès era la comarca amb els indicadors més elevats de tot Catalunya i passava el pitjor moment d’aquesta onada. Vam veure que no podíem fer fira i vam apostar per esperar 15 dies i decidir si finalment la celebràvem. Si haguéssim esperat més ens haguéssim quedat sense bestiar i la Fira sense animals perd el sentit. Per sort la situació sanitària ha millorat molt tot i que no hem d’oblidar que cal estar alerta.

Els ramaders van estar d’acord amb la decisió?

Sí. En aquell moment ningú hagués entès que es celebrés la fira però potser ara poca gent entendria que no la féssim.

Quines mesures prendreu perquè la fira sigui segura des d’un punt de vista sanitari?

Hem contractat 40 persones per controlar els aforaments i assegurar-nos que es respectin les mesures de seguretat. També tenim una aplicació amb la què es podrà consultar com està l’aforament dels diferents recintes al moment. Hem seguit els protocols establerts.

Enguany tota la fira s’ha reduït al 50% però el pressupost no s’ha reduït fins a la meitat. A què es deu?

Bàsicament és perquè s’ha hagut de contractar personal extra per fer complir les mesures de seguretat. També s’ha hagut d’incrementar el servei de neteja i s’ha de tenir en compte que hi ha despeses que costen el mateix amb una fira gran que amb una d’aquesta mida.

És la primera Fira de Sant Isidre que organitza com a conseller. Com n’ha viscut l’organització des de dins?

Jo la fira la coneixia com a visitant però no em pensava que tingués l’envergadura que he vist que té perquè quan ho visites no t’hi pares a pensar massa. Des de dins veus que és una cosa molt gran i molt important per gent tant de la comarca com de fora.

Què n’espera, d’aquest cap de setmana?

Jo espero que vagi tot tal i com hem pensat. Espero que hi hagi una bona afluència de visitants i que es visqui ambient de fira. És clar que serà diferent de com era abans però esperem que tot vagi segons el previst.