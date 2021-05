Joan Pallissa és un dels ramaders participants a la Fira de Sant Isidre i també és un membre del Grup de Sanejament Vaquí del Solsonès (GRUSVAS), que des de fa més de 30 anys s’encarrega de gestionar la mostra de bestiar vaquí de la fira. Enguany la mostra tindrà només animals del Solsonès tot i que es vol mostrar tota la varietat de races de la comarca.

Tenint en compte la situació sanitària i la reducció de la fira, com està pensada aquest any la mostra del bestiar?

Nosaltres com a GRUSVAS ens encarreguem de les vaques però al final tots els ramaders que participem a la fira necessitem el mateix i treballem conjuntament. Aquest any només hi haurà exposició del bestiar, no hi haurà exhibicions. Serà una mostra simbòlica. Hi haurà un 20% de les vaques que hi ha en edicions normals.

Creu que es viurà l’ambient normal d’una Fira de Sant Isidre?

Jo crec que no. Pel que fa a nosaltres, els ramaders, cada any costa més que la gent porti el seu bestiar a la fira però sí que ho fan pel que comporta després dins del sector. La gent es veu, parlen en persona i es produeix una interacció que avui en dia ja no existeix tant perquè es fa tot per telèfon.

Com ha evolucionat la mostra de bestiar de la Fira de Sant Isidre?

Ja fa més de 30 anys que la mostra de bestiar es fa al Camp del Serra. Abans cada pagès portava la seva mula, la seva vaca o el seu cavall i els exposaven a una paret del Vall Fred. Ara és molt diferent.

Com valoreu per això des del punt de vista dels ramaders que finalment es tiri endavant?

Abans la Fira era per fer tractes, ara encara si fa algun però és menys normal perquè es fan abans o després. Però es fa una exposició de bestiar per col·laborar amb la fira. És un atractiu turístic que no és freqüent. Posem una mitjana de 80 vaques dins de la fira i això és una quantitat molt gran. No sé si hi ha cap mostra tan gran i variada a Catalunya.

Aquest any només hi haurà ramaders del Solsonès. Què s’hi podrà veure, a la mostra de bestiar?

Nosaltres hem procurat que hi hagués una mica de cada raça. Podríem haver anat amb dos o tres explotacions que portessin vaques de la mateixa raça però seria menys atractiu. Com que aquest any s’ha encarat més a fer purament una mostra del bestiar del Solsonès hem decidit ensenyar les diferents races que tenim a la comarca, tot i que no hi seran totes.

Com a ramaders ,esteu contents que es pugui tornar a celebrar la fira?

Sí, per suposat. Tenim clar que encara que costi organitzar-la no la podem deixar perdre. És una tradició, un atractiu per la comarca. Pels propis ramaders encara que ens suposi un extra de feina també és un atractiu i una data assenyalada. Esperem que vagi molt bé.