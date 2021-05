Un total de 14 alumnes s’han format durant la tercera setmana de maig per treballar en logística, magatzem i carretons elevadors a través d’un curs organitzat a Solsona pel Servei Connectem de l’Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar). Ha estat la tercera edició d’una formació que té per objectiu facilitar la inserció laboral en un sector amb demanda al Solsonès i Cardona.

Els participants han realitzat 30 hores de formació presencial, la major part de caràcter teòric, impartida pel Centre Font de Manresa al Casal de Cultura i Joventut. Han treballat qüestions relacionades amb logística, magatzem i conducció de carretons elevadors, amb una avaluació tipus test que calia superar per accedir a la part pràctica, que s’ha dut a terme a les instal·lacions manresanes, on es disposa de la maquinària necessària. Les pràctiques han consistit en la conducció de carretons elevadors i una prova per acreditar l’adquisició dels coneixements i habilitats.

L’alumnat ha obtingut un diploma acreditatiu i el carnet d’operador de carretons elevadors –vàlid per a un període de cinc anys. Aquesta acció formativa té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur i contribuir a millorar la inserció laboral en el sector de la logística, concretament en un tipus d’ocupacions amb força demanda per part d’empreses del territori.