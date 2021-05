El passat mes de gener, l’Escola El Vinyet de Solsona va iniciar una campanya de recollida solidària de productes d’higiene personal i neteja entre el seu alumnat, professorat i famílies per donar-ho a Creu roja. Durant aproximadament un mes, es van recollir productes com gel de bany, xampú, paper de vàter, compreses, desodorants, pasta i raspalls de dents, detergent per la roba o rentavaixelles, entre d’altres amb l’objectiu de pal·liar les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat de la comarca, just en un moment en què s’han incrementat el nombre de famílies afectades per la crisi econòmica de la covid-19.

Creu Roja recorda que la higiene i la neteja també són necessitats bàsiques molt importants que influeixen en la salut i el benestar de les persones. Des del mes de març, moment en què l’escola va fer la donació a Creu Roja, s’han repartit els productes a una trentena de famílies que estan patint de manera especial la crisi.