El Solsonès reprèn la Fira de Sant Isidre amb tots els elements representatius de la festa però tots adaptats a la situació sanitària derivada de la covid-19.

Una de les parts més afectades del certamen és que enguany no hi haurà un espai dedicat especialment a les entitats. Tot i això, una quinzena seran ben presents a la Fira de Sant Isidre, per exemple, a les hores del vermut.

Benefici per a entitats socials

Per tal de mantenir la presència de les entitats, especialment les que treballen en l’àmbit social, l’organització de la Fira de Sant Isidre ha decidit que algunes de les entitats comarcals rebran els diners que es recaptin de les actuacions musicals que acompanyaran les hores del vermut. El mètode serà el de la taquilla inversa. Sol del Solsonès, Creu Roja, Giga, Amisol i Fènix seran les entitats beneficiàries .

Es cuinaran i vendran botifarres

Un dels elements més representatius de la Fira de Sant Isidre és la botifarrada organitzada pel club de futbol i pel club de bàsquet de Solsona. Enguany, a diferència de les últimes edicions on també s’oferien cargols i altres productes, només es cuinaran i vendran botifarres a la llosa, una decisió que s’ha pres arran de la situació sanitària que viu el Solsonès.

El punt de venda de botifarres estarà situat a la plaça 1 d’octubre, la de davant de la Sala Polivalent i es podrà menjar allà mateix o demanar per emportar. L’activitat està pensada per promocionar l’esport base local i donar un impuls econòmic a les entitats que en depenen.

Demostracions esportives

D’altra banda, també hi seran presents les tradicionals exhibicions esportives a càrrec d’entitats esportives locals. Diumenge al matí es durà a terme l’exhibició de taekwondo a càrrec de Taekwondo Solsona a la Sala Polivalent. Es faran dues sessions, la primera serà a les 10 i anirà dedicada als més petits, i la segona començarà a les 11 i està pensada per als adults. Cal fer reserva prèvia.

Tancarà la Fira de Sant Isidre d’enguany l’exhibició de dansa a càrrec de l’escola de dansa de Solsona que tindrà lloc diumenge a les sis de la tarda a la Sala Polivalent. Per accedir-hi també cal reservar entrades a través del portal de venda de Turisme Solsonès.

També hi haurà portes obertes al camp de tir del Solsonès, aquest diumenge de 10 del matí a 1 del migdia.