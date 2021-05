El primer dilluns de juny, dia 7, s’obriran les inscripcions a l’oferta d’activitats ludicoesportives per a infants i joves de les piscines municipals de Solsona, que és molt similar a la dels darrers anys. Enguany la regidoria d’Esports potencia les inscripcions, la reserva i el pagament en línia tant d’activitats, com d’abonaments i entrades (https://piscinesmunicipals.ajsolsona.cat/), si bé també es podran continuar fent presencialment a les pròpies instal·lacions. La temporada de bany s’estrenarà l’endemà de Sant Joan, el dia 25.

Entre les novetats d’aquesta temporada a les piscines municipals de Solsona hi ha la reobertura del vas petit, després del parèntesi de l’estiu passat, quan va haver de tancar-se per seguretat arran de la inestabilitat del mur de l’institut. Això permetrà que les activitats dels més petits no s’hagin de traslladar a altres instal·lacions. Així mateix, els usuaris tindran zona de wifi lliure. Per motius sanitaris, d’altra banda, hi haurà un accés més controlat.

Les activitats, adreçades a àmplies franges d’edat, des dels 3 anys fins als 16, es programaran del 28 de juny a 27 d’agost amb inscripcions per setmanes –fins al dimecres anterior a la setmana d’inici– els matins, de nou a una, amb canguratge gratuït mitja hora abans de començar. S’hi inclouen cursets de natació i la pràctica d’esports com el pàdel i el tennis, jocs de taula, tallers diversos i propostes de coneixement de l’entorn.

Com sempre, per a les persones adultes hi ha oferta de tarda. S’organitzen cursets de dilluns a divendres a les tres i aiguagim a les quatre. Tota la informació es pot descarregar del web municipal. Les inscripcions es podran cursar a partir del dia 7 al mateix equipament els matins de nou a una i, a partir del dia 25, de nou a set, o des de casa a qualsevol hora.

En el Ple municipal d’aquest dijous, ApS-CUP ha demanat ampliar l’horari de les activitats per als infants per concebre els matins ludicoesportius com un recurs també per a la conciliació familiar. En aquest sentit, la formació proposa la possibilitat que els nens i nenes puguin dinar a les instal·lacions amb la supervisió de monitors, una opció que el govern veu complicada de gestionar a un mes de començar la temporada, tant pels requeriments sanitaris com pressupostàriament.