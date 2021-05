Una donació de 30.000 euros realitzada per l’empresari i Creu de Sant Jordi, Pere Balsells, ha donat un nou impuls a la cerca de finançament pel projecte de restauració de l’orgue de Solsona. Actualment només falten per finançar 47.825,25 euros dels 671.543,01 que costa el projecte en total.

La comissió Orgue Solsona, encarregada de promoure la restauració del monumental instrument, agraeix les aportacions d’administracions, empreses i particulars que «han realitzat un gran esforç per a fer possible una nova vida per al monumental orgue de Solsona» i destaquen l’aportació particular de Pere Balsells i Jofre, empresari i mecenes català, establert als Estats Units des de 1947, creu de Sant Jordi, i que manté un vincle molt especial amb Catalunya.

Pel que fa a la restauració com a tal, ja s’ha engegat la tercera i última fase del projecte.