La Fira de Sant Isidre de Solsona se celebrarà aquest cap de setmana, 29 i 30 de maig, amb un format reduït, espais perimetrats i controls d’aforament.

El certamen ha reduït la majoria de xifres a la meitat i comptarà només amb expositors de la comarca. En total una cinquantena. Segons explica Pere Obiols, tècnic de fires del Consell Comarcal del Solsonès, «volem posar en valor les empreses i el teixit econòmic local. Apostem per una fira amb un format més petit perquè els expositors quedin espaiats i esponjats, tenint en compte el context de pandèmia».

Una mostra segura

La mostra multisectorial no es va poder celebrar per Sant Isidre (cap de setmana del 15 i 16 de maig) a causa la situació epidemiològica que hi havia al Solsonès, amb indicadors alts de casos i risc de rebrot de covid.

Es va ajornar quinze dies i es farà demà i diumenge amb les mesures de seguretat pertinents. Per a l’organització, el principal objectiu ha estat dissenyar una «fira segura» i, per això, totes les activitats tindran lloc en recintes perimetrats, controls d’accés i aforament limitat, que es podrà conèixer en directe a través d’un aplicació mòbil.

Una quarantena de persones (agents de seguretat, agents cívics, controladors de l’accés i organitzadors de la fira) s’encarregaran que es compleixin les mesures en tot moment.

Una altra novetat és la modificació del format, amb una fira de dos dies en comptes de tres, com es fa habitualment.«Hem concentrat en dos dies un tastet de cada cosa de la fira», explica Joan Codina, conseller de Fires del Consell Comarcal.

Bestiar viu

Un dels plats forts de la fira és la mostra de caps de bestiar, on habitualment se n’hi troben uns 600. De fet, la fira de Sant Isidre de Solsona és la primera en caps de bestiar vius de Catalunya. Aquest any n’hi haurà uns 200, un terç menys del què hi va haver a l’edició del 2019 a causa de les restriccions sanitàries. Es concentrarà en un únic envelat de 1.200 metres quadrats i es garantirà un passadís molt ample perquè no es facin aglomeracions. La mostra, amb una trentena d’expositors ramaders, s’ubicarà al Camp de la Serra, on també hi haurà els estands de maquinària agrícola. Enguany, no hi haurà ni concurs de bestiar ni exhibicions.

Més recintes i propostes

A part del Camp de la Serra, la fira tindrà altres recintes diferenciats. A la plaça del Camp i al passeig Pare Claret hi haurà els estands d’automoció, industrials i parades d’artesania. A la Sala Polivalent s’hi faran xerrades, exhibicions esportives i hi haurà un espai on les entitats esportives vendran botifarres. A causa de la covid, els organitzadors han anul·lat la fira de les entitats, però els diners que es recaptin a L’hora del vermut es destinaran a entitats socials.

El pressupost

El pressupost de la fira és de 60.000 euros, 30.000 menys que el 2019. Tot i que la fira s’ha reduït més de la meitat, la reducció del pressupost no ha estat tan pronunciada, ja que «s’ha hagut de fer un esforç important per contractar personal per fer complir les mesures contra la covid».

EXPOSITORS

Ramaders: 30 (200 caps de bestiar)

Maquinària agrícola: 4

Automoció: 10

Empreses industrials: 10

Artesania: 8