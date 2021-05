El primer dilluns de juny, dia 7, s’obriran les inscripcions a l’oferta d’activitats ludicoesportives per a infants i joves de les piscines municipals de Solsona, que és molt similar a la dels darrers anys. Enguany la regidoria d’Esports potencia les inscripcions, la reserva i el pagament en línia tant d’activitats, com d’abonaments i entrades, si bé també es podran continuar fent presencialment a les pròpies instal·lacions. La temporada de bany s’estrenarà l’endemà de Sant Joan, el dia 25.

Entre les novetats d’aquesta temporada a les piscines municipals de Solsona hi ha la reobertura del vas petit, després del parèntesi de l’estiu passat, quan va haver de tancar-se per seguretat arran de la inestabilitat del mur de l’institut. Això permetrà que les activitats dels més petits no s’hagin de traslladar a altres instal·lacions. Així mateix, els usuaris tindran zona de wifi lliure. Per motius sanitaris, d’altra banda, hi haurà un accés més controlat.