L’Ajuntament de Solsona ha aprovat un conveni per millorar els salaris dels agents de la Policia Local. Es tracta d’un complement mensual de 50 euros per portar una arma de foc i també d’un augment progressiu en el complement de destinació per a aquells agents que superin el curs de formació bàsica i els que es converteixin en funcionaris de carrera. Aquestes millores tenen l’objectiu de satisfer les demandes del cos de seguretat i evitar així la sortida d’agents de Solsona un cop acaben la seva formació.

«Hem cregut que era important trobar una nova fórmula que satisfés la demanda de la policia d’equiparar els sous que tenen a Solsona amb els d’altres llocs i també adaptar-los pel que fa a la formació i a la professionalitat que tenen», va assegurar l’alcalde David Rodríguez. I és que el batlle va recordar que a la policia solsonina un interí cobra el mateix que un funcionari i que s’hi ha perdut una «coherència retributiva respecte a altres municipis».

La proposta es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, Junts i PSC mentre que ApS-CUP hi va votar en contra. La portaveu cupaire, Pilar Viladrich, va assegurar que es proposa retribuir dues vegades pel mateix motiu, el fet de portar arma, perquè amb la valoració dels llocs de treball que es va fer ja es va determinar un complement específic en aquest sentit. A més, Viladrich va criticar el fet que s’aprovi apujar el sou a la Policia Local i no a altres treballadors de l’ajuntament que tenen sous molt inferiors.

El portaveu de Junts, Marc Barbens, va votar a favor perquè afavoreix a millorar la situació de la Policia però va apuntar que s’hauria d’haver fet a través d’una modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT). En tot cas va dir que la mesura no era suficient per solucionar el problema de la «fuga continuada de policies».

En aquest sentit, tant Rodríguez com el regidor d’Hisenda, Ramon Xandri, van assegurar que la modificació de la RLT «està sobre la taula» i van assegurar que aquesta mesura té la intenció de ser l’inici d’un «pla de xoc» i que l’objectiu és ser el més justos possible.