El Solsonès ha recuperat una de les festes més representatives de la comarca, la Fira de Sant Isidre, coneguda per molts com la festa major del Solsonès. Tot i que l’edició d’enguany, que ja és la 68a, està marcada per la reducció de la fira, les mesures de la covid-19 i l’ajornament de la seva celebració, els solsonins i solsonines han demostrat la seva fidelitat al certamen centrat en el món de l’agricultura i la ramaderia amb una bona afluència als seus diferents espais.

Fa un mes semblava impossible celebrar la Fira de Sant Isidre, però finalment ha pogut tirar endavant de forma reduïda. Els protagonistes de la fira, que no són altres que els caps de bestiar que se situen al Camp del Serra, enguany han sigut menys. En total hi ha prop de 200 caps de bestiar, un terç dels que hi ha normalment, en una única carpa al Camp del Serra, però l’organització s’ha preocupat de mostrar gairebé tota la varietat de races que hi ha a la comarca amb algun exemplar de prop de 1.500 quilos. I és que la Fira de Sant Isidre d’aquest any ha posat el focus en el món local. Tot el bestiar és del Solsonès i la cinquantena d’expositors que han ocupat els diferents espais de la fira també ho són. El que no s’hi ha pogut veure són les tradicionals exhibicions relacionades amb els animals, però sí que hi ha hagut la fira de la maquinària agrícola i la d’automoció, que aquest any recupera el descompte de 1.000 euros entre tots aquells que comprin un vehicle durant la fira.

El primer dia de la fira ha estat caracteritzat pel bon temps i per acollir la gran majoria de gent de Solsona i comarca. Tot i això, els visitants amb què ha parlat Regió7 coincidien amb què, tot i que hi havia menys gent del normal, s’hi vivia un bon ambient de fira i esperaven que avui pogués venir més gent de fora la comarca i que la propera edició ja sigui tal com la recorden. Tot i el bon ambient, en cap moment hi va haver una afluència exagerada i s’han complert totes les mesures de seguretat. Fins i tot, una aplicació permetia saber al moment quin era l’aforament dels diversos recintes tancats de la fira.

Un dels elements amb més èxit de les darreres edicions era l’hora del vermut, que enguany també ha hagut d’adaptar-se a la situació actual. Amb l’objectiu d’evitar aglomeracions, s’han escollit tres espais: la plaça de Sant Roc, la plaça Major i la plaça de Sant Joan, on s’han dut a terme actuacions musicals a la mateixa hora que s’han pogut seguir des de les terrasses dels establiments de les places. A més, tenint en compte que enguany no hi ha l’espai dedicat a les entitats, durant l’hora del vermut es fa taquilla inversa per destinar els beneficis a entitats socials de Solsona i la comarca. Durant aquests concerts, tots d’artistes locals o amb relació amb el Solsonès, pràcticament no hi havia cap taula buida als bars i algunes persones fins i tot els han seguit drets. Tot i que la fira de Sant Isidre sempre durava tres dies, aquest any només en dura dos i finalitza avui. A més dels vermuts, el bestiar i els expositors, la fira avui també ofereix altres activitats diverses, com per exemple les exhibicions esportives. La sala polivalent acull avui al matí dues sessions de taekwondo i ja a la tarda serà l’escenari d’una exhibició de dansa. També durant els dos dies ha estat disponible un altre dels elements més representatius de la fir,a com és l’estand de les botifarres, que, a més, aquest any estrenava una renovada estructura. Malgrat això, la pluja que va arribar a Solsona al voltant de les 9 del vespre i va influir negativament en el nombre de persones que hi van anar. A causa de la covid-19, però, no s’ha dut a terme la també tradicional cargolada solidària.

En l’àmbit cultural, el Museu de Solsona ja va fer una jornada de portes obertes ahir que continuarà avui de les 11 del matí a les 2 del migdia.

La Fira de Sant Isidre se celebra malgrat la situació sanitària que viu el Solsonès, ahir la segona comarca catalana amb el risc de rebrot més alt (347) només per darrere de les Garrigues. Des de fa unes setmanes Solsona ofereix a la població de la comarca la possibilitat de participar en una campanya de cribratge mitjançant tests nasals amb automostra. Precisament aquesta setmana s’han realitzat 84 mostres al Centre Sanitari del Solsonès. Durant la Fira de Sant Isidre també s’hi pot participar amb un estand situat al costat de la font del passeig del Pare Claret. Estarà disponible avui de deu del matí a dues del migdia.

Cal recordar que hi poden participar les persones que no s’hagin fet la prova els últims 15 dies, les que no hagin completat el procés de vaccinació i aquelles que no hagin passat la covid-19 els darrers tres mesos.

Un estand al Passeig per fer-se tests amb automostra

Arnau Valverde. Solsona