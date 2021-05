L’economia social i solidària és aquella que prioritza la satisfacció de les necessitats de les persones, que es mou més enllà del benefici econòmic i que dona oportunitats als col·lectius més desafavorits. Al Solsonès hi ha una important quantitat d’empreses i entitats que treballen amb aquesta idea i la cooperativa Arada Creativitat Social, a través de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, ha engegat una iniciativa per donar a conèixer algunes de les empreses i persones de la comarca que tenen com a mètode de treball l’economia social i solidària.

Es tracta d’una ruta de 4 jornades en les quals es dona a conèixer diferents iniciatives relacionades amb el món de la pagesia i el producte local, amb el servei a les persones, amb serveis professionals, i al desenvolupament local i la dinamització territorial. Aquesta setmana s’han realitzat les dues primeres jornades i Regió7 va poder assistir a una d’elles, la dedicada al servei a les persones.

Una de les entitats que treballen en el servei a les persones és Volem Feina. Els solsonins potser la coneixen per ser l’empresa encarregada de la recollida de deixalles comarcal o perquè són els qui gestionen la deixalleria, però són molt més que això. «Atenem a tothom qui ho necessiti amb tot el que puguem», va afirmar una de les responsables de la fundació com al seu principal objectiu. A més, no només ho fan des d’una vessant social sinó també mediambiental a través de l’empresa d’inserció. Alguns dels projectes socials de Volem Feina són un servei d’atenció a persones sense sostre, l’entrega de material variat a persones necessitades, així com un projecte d’orientació laboral. Tot i això, l’exemple del que és l’economia social i solidària és que tot el que es genera a l’empresa es reinverteix en la mateixa per millorar la situació de les persones. En aquest sentit, l’empresa contracta persones en risc d’exclusió social per un termini màxim de tres anys per tal de preparar-les de cara a poder fer el pas al món laboral.

Una altra visita va tenir lloc a la serradora d’Amisol. Allà, es va explicar com el fet de donar feina als seus usuaris, persones amb discapacitat intel·lectual reverteix en l’àmbit social de l’entitat. En el cas d’Amisol, a la serradora hi treballen 29 persones discapacitades i 5 oficials en total. Més enllà d’això, també hi treballen usuaris en la manipulació industrial i en el sector serveis al bar Casal de Solsona. A més, l’entitat solsonina també disposa de dues llars residència, servei d’oci i servei ocupacional, però és amb el centre especial de treball on contribueixen a l’economia social i solidària de forma especial.

La jornada va acabar amb una de les entitats més joves de la comarca. GIGA és una associació sense ànim de lucre que té la finalitat de donar servei a persones i famílies que conviuen amb alguna malaltia neurodegenerativa o dany cerebral adquirit, com poden ser els ictus, els tumors cerebrals o els traumatismes cranioencefàlics, entre d’altres.

Tot i que GIGA no està tan relacionada amb la integració dels seus usuaris al món laboral, també fa una funció relacionada amb l’economia social. En el seu cas, l’entitat va obrir el seu nou local a final del 2020 amb l’objectiu de poder oferir el mateix servei que les clíniques privades però amb un preu raonable. En aquest sentit, asseguren que per a la gent de Solsona, després de seguir les sessions a Manresa que entren per la Seguretat Social, només hi ha alternatives privades, i no tothom se les pot permetre. L’entitat té actualment 50 associats, però en necessita més per poder arribar a oferir tots els serveis que tenen pensats.

26 iniciatives a la comarca

L’Arada ha publicat l’edició d’enguany del mapa de les iniciatives de l’economia social i solidària que hi ha al Solsonès. En total n’hi ha 26 que treballen en diversos àmbits i sectors: serveis a les persones, producte local i pagesia, serveis professionals, serveis turístics, educació, desenvolupament local, metal·lúrgia, construcció i serveis bàsics.

Donat el pes rellevant del sector agrari i ramader en el si de l’economia comarcal, hi ha un seguit de cooperatives que produeixen, elaboren i comercialitzen aliments de qualitat. Aquestes poden estar organitzades com a cooperatives agràries, però també de treball o, recentment, experiències pioneres arreu de Catalunya i sorgides a la comarca del Solsonès: les cooperatives rurals. Es tracta d’un nou model que entén la promoció rural de manera transversal i, juntament amb la funció agrària, inclou activitats de consum, treball associat o serveis als socis.

La ruta continuarà el proper dimecres 2 de juny i la setmana següent farà l’última jornada.