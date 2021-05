El Solsonès tanca una Fira de Sant Isidre diferent a la que es coneixia a la comarca de les mil masies. Malgrat les circumstàncies derivades de la pandèmia de la covid-19, la comissió organitzadora del certamen valora positivament l’edició d’enguany, tant pel seguiment com pel compliment de les mesures sanitàries.

«Penso que vam prendre la millor decisió que podíem prendre amb l’ajornament de la fira, perquè l’altra opció era no fer-la», va assegurar ahir al vespre el president de la comissió i conseller comarcal responsable de fires, Joan Codina. La coneguda com a festa major del Solsonès ha tingut un bon seguiment per part dels visitants, però la gran majoria ha estat gent de la mateixa comarca. «El fet de no haver fet gaire publicitat fora de la comarca ha fet que no hi hagués gaires visitants de fora del Solsonès i ha reduït la possibilitat que es produïssin aglomeracions», assegura Codina.

El moment en què més gent es va acumular a la fira va ser ahir al matí, però només es va arribar a superar la meitat de l’aforament permès en un dels tres recintes delimitats de la fira, al Camp del Serra. En els altres espais no es va superar la meitat de l’aforament en tot el cap de setmana. Tot i això, Codina valora positivament l’afluència de gent que ha participat a la fira i es mostra orgullós que les mesures hagin funcionat. En aquest sentit, assegura que «estem molt satisfets perquè ha anat tot com volíem que anés i com prevèiem que podia anar».

La pluja, però, va fer tancar abans d’hora la celebració. Dissabte al vespre ja va avisar una petita plugim, però va ser ahir quan va afectar més a la fira. Al voltant de dos quarts de vuit de la tarda va començar a caure un gran xàfec que va fer que els últims visitants que s’havien atrevit a sortir tot i les previsions de pluja tornessin a casa, i molts expositors ja van desmuntar els seus estands. Així doncs, la pluja va fer acabar la fira abans del previst.

Malgrat valorar el certamen positivament, Joan Codina desitja que «l’any que ve es pugui tornar a celebrar una fira com la que coneixíem o, si pot ser, encara millor».