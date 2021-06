Actualment Solsona només té un carrer amb nom de dona que no sigui d’una santa o una verge, la plaça Ribera. Tenint en compte aquesta situació, els grups del consistori ha treballarà per fer de Solsona una ciutat més feminista a través dels noms dels seus carrers mitjançant la revisió d’alguns d’ells i la voluntat d’ampliar el nombre de carrers que reconeguin a dones.

En el darrer ple el consistori va retirar una moció presentada pel Grup de Gèneres perquè alguns grups no compartien alguns detalls com que es demanés una revisió de la totalitat del nomenclàtor o que es relacionés als alcaldes Moles i Llumà amb Josep Torregassa.

«Fent una revisió de tot el nomenclàtor segurament jo mateix canviaria molts noms de carrers però el que hem de fer nosaltres és ajudar la gent i no complicar-los la vida», va assegurar l’alcalde, David Rodríguez. Tot i això, va apuntar que la manca de perspectiva feminista en els noms dels carrers és un dèficit de la ciutat i per tant va proposar retirar la moció per parlar-ne amb l’entitat que la va presentar, el Grup de Gèneres, i adaptar-la per tal que pugui tirar endavant.

Tot i voler evitar la revisió completa, Rodríguez opta per una revisió «amb bisturí» d’alguns noms com per exemple posar el nom de pila a la plaça Ribera o afegir el nom de Sofía Beecher a la plaça Antoni Guitart. A més, també va proposar donar noms de dona a equipaments i espais municipals que actualment no tenen nom, replicant el cas de la sala Francesca de Llobera al consell comarcal del Solsonès.

Cal recordar que l’Ajuntament de Solsona va anunciar una consulta per posar noms de dona als nous carrers de la nova promoció urbanística a la zona de la Cabana del Silo. Tot i això la previsió és que només es posi nom a tres carrers.

El portaveu de Junts, Marc Barbens, va estar d’acord amb el plantejament i va reconèixer el dèficit que té la ciutat en aquest sentit, i la cupaire Pilar Viladrich va demanar que es facin aquests reconeixements en espais més cèntrics i concorreguts de Solsona.