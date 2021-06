Solsona serà una de les parades del Torelló Mountain Film. Amb la complicitat de la Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, el Centre Excursionista del Solsonès (CES) proposa el visionat d’un llargmetratge i d’un curtmetratge estrenats l’any passat. Es tracta dels premiats Everest - The hard way i Made in voyage.

La primera posa la mirada en l’experiència alpina a la ruta més dura de l’Everest. L’any 1975, Chris Bonington, l’escalador britànic més popular, la va anomenar The hard way i va afirmar que era impossible culminar-la, si bé tretze anys després es va convertir en un repte extrem sense escapatòria per a quatre escaladors eslovacs.

Made in voyage traça una història de desacceleració que s’apodera de la imaginació i dels seus límits. Decidits a emprendre un estil de vida alternatiu, els protagonistes esquiadors adapten un vell autobús escolar per cercar la neu verge dels cims de Utah i de la Colúmbia Britànica.